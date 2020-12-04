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Подарки детям от ФК "Витебск"

Подарки самым горячим болельщикам от футбольногоклуба "Витебск". Спортсмены побывали в гостях у воспитанников Витебского детского дома. Этой дружбе уже много лет. Ребята следят за игрой любимой команды на стадионе, посещают тренировки, а иногда и тренируются вместе с профессионалами. В детском доме есть своя футбольная команда "Энергия" и созданы все условия для занятий спортом. Один из воспитанников -Захар Червяков -сейчас входит в состав дубля ФК "Витебск" и в этом сезоне в играх чемпионата Беларуси отметился двумя голами.Спортсмены принесли детям подарки -канцелярские товары, сладости, а также сувениры с атрибутикой клуба.

Отметим, в итоговом протоколе 30-го чемпионата Беларуси по футболувитебская команда заняла 12 место.

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