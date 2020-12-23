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Подарки для воспитанников детских домов и интернатов от участников автопробега "За единую Беларусь!"
Новый год - время добрых дел. Вот и несколько недель подряд оставляли на своих точках сбора подарки для воспитанников детских домов и интернатов. Отзывчивых патриотов оказалось очень много. Накануне колона автомобилей с государственной символикой в качестве помощников Деда Мороза уже посетили несколько таких учреждений. Первой точкой стала 13-я школа-интернат для детей с нарушением слуха. Настроение было праздничным: подвижные игры не давали никому замерзнуть, горячие угощение согревали, а детские улыбки и смех дарили новогоднее настроение. В завершение праздничной суеты ребята получили долгожданные подарки, именно те, которые они просили у Дедушки Мороза в своих письмах.
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