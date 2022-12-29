Подарки и праздничное чаепитие - большая семья Богдановых принимает поздравления с наступающим Новым годом

Для нас этот Новый год не похож ни на один другой, потому что у нас теперь большая семья. Мы уже не вдвоем и не втроем - дружной семьей встречаем. Стараемся, чтобы детям было радостно и весело. Хотим что-то сделать такое необычное в этом Новом году.

Ольга Богданова, родитель-воспитатель