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Подарки и праздничное чаепитие - большая семья Богдановых принимает поздравления с наступающим Новым годом

Большая семья Богдановых принимает поздравления с наступающим Новым годом от Витебского областного совета депутатов, управления образования и районных властей.

Несколько месяцев назад супруги Ольга и Эдуард стали родителями-воспитателями для шестерых детей. В ноябре переехали в просторный, построенный специально для них дом.

Приближающиеся праздники мальчики и девочки, когда-то лишенные родительской заботы и ласки, встретят в семейном кругу.

Для нас этот Новый год не похож ни на один другой, потому что у нас теперь большая семья. Мы уже не вдвоем и не втроем - дружной семьей встречаем. Стараемся, чтобы детям было радостно и весело. Хотим что-то сделать такое необычное в этом Новом году.
Ольга Богданова, родитель-воспитатель
Чувствуется, что это одна большая семья. Все зовут "мама", "папа". Все обнимаются, все улыбаются, все действительно ждали этого Нового года. Приятное такое ощущение, что ты действительно попал в полноценную семью, где дети любят своих родителей, уважают их, а родители любят своих детей.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов

В Городокском районе три детских дома семейного типа. В них воспитываются 18 детей.

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