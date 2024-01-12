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Подарки и слова благодарности от главного ученика. Классному руководителю Президента Беларуси исполнилось 100 лет
Поздравления с вековым юбилеем сегодня принимает Татьяна Николаевна Карпеченко из агрогородка Александрия Шкловского района. Труженик тыла Великой Отечественной войны, в родном Архангельске она помогала спасать людей, имея медицинское образование. После окончила пединститут и 40 лет отдала благородной профессии, в том числе после переезда в Беларусь преподавала математику в сельской школе. Наша страна стала для Татьяны Николаевны второй родиной. Здесь она была классным руководителем (с 5 по 8 класс) у Александра Лукашенко. Первым ветерана поздравил Президент. Татьяне Николаевне были вручены цветы, благодарственные письма, в том числе от молодежных организаций области и района, и, конечно, сказано много добрых слов в ее адрес.
Такими визитами вы нас поддерживаете и вдохновляете нас, и нам еще хочется пожить в нашей прекрасной Беларуси. Такой жизни никогда не было - такой хорошей жизни! Пенсии вовремя нам приносят на дом, в магазинах все есть, что хочешь. И благодаря нашему правительству, нашему Президенту мы живем в такой прекрасной стране.
Это золотые люди нашей страны, и огромное спасибо за то, что они сделали - за вклад в развитие нашей страны. И мы, молодежь, постараемся, сделаем все для того, чтобы это сохранить. Крепкого здоровья, бодрости духа!
Татьяна Николаевна - последний ветеран войны в Шкловском районе. Это уникальнейший человек, это действительно герой нашего времени. Такие люди на своем примере действительно показывают, что такое по-настоящему любить свою Родину, что такое патриотизм.
Информация о трудовом пути Татьяны Карпеченко, как и фотографии с Президентом Беларуси сейчас находятся на почетном месте в школе-музее, где учился глава государства.
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