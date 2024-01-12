Подарки и слова благодарности от главного ученика. Классному руководителю Президента Беларуси исполнилось 100 лет

Такими визитами вы нас поддерживаете и вдохновляете нас, и нам еще хочется пожить в нашей прекрасной Беларуси. Такой жизни никогда не было - такой хорошей жизни! Пенсии вовремя нам приносят на дом, в магазинах все есть, что хочешь. И благодаря нашему правительству, нашему Президенту мы живем в такой прекрасной стране.

Татьяна Карпеченко, жительница аг. Александрия