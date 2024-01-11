Подарки к Новому году получили постояльцы минского Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2

Сегодня мы постарались придать этой акции международный характер, поскольку в ней принимают участие не только МИД, но и вся наша дипслужба, представители 30 представительств и 15 представителей СМИ. Акция подчеркивает социальную ориентированность нашего государства, социальную ответственность перед людьми преклонного возраста, и мы будем приумножать эти традиции нашими действиями.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

