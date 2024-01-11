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Подарки к Новому году получили постояльцы минского Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2
Подарки к Новому году получили постояльцы минского Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2. Их поздравил лично министр иностранных дел Сергей Алейник. Данная новогодняя и рождественская акция МИД проходит уже в четвертый раз в рамках общереспубликанского благотворительного движения "От всей души". В ней традиционно приняли участие сотрудники МИД, более 30 иностранных дипмиссий, представленных в Беларуси. Присоединились и СМИ, в том числе и Белгостелерадиокомпания. Было собрано около 100 коробок с подарками.
Сегодня мы постарались придать этой акции международный характер, поскольку в ней принимают участие не только МИД, но и вся наша дипслужба, представители 30 представительств и 15 представителей СМИ. Акция подчеркивает социальную ориентированность нашего государства, социальную ответственность перед людьми преклонного возраста, и мы будем приумножать эти традиции нашими действиями.
В ходе общения с коллективом и постояльцами дома-интерната Сергей Алейник выразил благодарность руководству и сотрудникам учреждения за их неравнодушное отношение, искреннее участие и вовлеченность в помощь и поддержку людей с особенными потребностями.
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