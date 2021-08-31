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Подарки к новому учебному году получили многодетные семьи Стародорожского района

Самые нужные подарки к новому учебному году получили многодетные семьи Стародорожского района. Волонтеры и активисты областной организации БРСМ совместно с администрацией района помогли подготовиться к 1 сентября двум домам семейного типа. В каждом воспитывают более 10 детей - как школьников, так и студентов колледжей и университетов. В подарочные боксы собрали самое необходимое к школе: ручки, цветные карандаши, тетради, блокноты, краски и палитры для рисования.

Гостей встречали также и в Стародорожском детском социальном приюте. Такие акции проходят во всех уголках Минской области. Основная задача волонтеров - поддержать детей, настроить их на позитив.

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