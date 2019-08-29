Подарки ко Дню знаний от имени профсоюзов получили воспитанники детского приюта в Могилеве

Чтобы новый учебный год запомнился как яркий праздник. Подарки (а это рюкзаки и канцелярские принадлежности) вручены от имени профсоюзов воспитанникам детского приюта в Могилеве. Сегодня здесь проживают 22 ребенка. Это дети, оставшиеся без попечения родителей. Более половины - школьники. И все они теперь готовы ко Дню знаний. В том числе и единственный первоклашка Макар Постоялкин.



В Беларуси наметилась положительная тенденция - с каждым годом число попавших в приют детей становится меньше.