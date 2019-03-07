Подарки на 8 Марта, которые наверняка понравятся девушкам

В цветочных и ювелирных магазинах, кондитерских, бутиках сегодня небывалый ажиотаж. И в очередях стоят мужчины. На помощь защитникам в выборе приходят консультанты в магазинах и предлагают самые разные варианты презентов. Тему цветов наряду с флористами обыгрывают и кондитеры, упаковывая десерты в flowerbox. Керамисты тоже подготовились к праздникам, разработав коллекции с цветочными экопринтами. Надежда Сербиненко составила свой набор подарков, которые наверняка понравятся девушкам.



Женский праздник - 8 Марта - начинается с тюльпана или с розы, мимозы, пиона. А еще ранункулюса, фритилярии или оксипеталума. Да-да, это тоже цветы, правда, экзотические. Прямиком из голландских цветочных бирж, но купить можно и в Минске.



Столичные флористы в преддверие 8 Марта предлагают самые разные цветочные композиции. А вот форму и наполнение покупатель может выбрать сам. Например, вот такую бархатную коробочку с душистым горохом либо классический букет, но с сиренью, или же совсем необычный формат - цветы в чайной чашке.



Ирина Кузьмук опытный флорист, уже много лет занимается цветами. Мастер подмечает - цветочные тенденции быстротечные и меняются от сезона к сезону. Но тюльпаны - классика незыблемая.



Тему цветов обыгрывают и кондитеры. Десерты - с фруктовыми, сливочными, карамельными начинками - венчают розочки из крема. Последний тренд - flowerbox.



Продолжаются цветочные мотивы и в художественном творчестве. Посуду дизайнер Ольга Угринович создает в технике экопринта. Живые растения отпечатывает на фарфоровой глине, а потом разрисовывает стекловидной глазурью. Васильки, папоротник, лаванда, одуванчики на фарфоре точно не завянут.



Подарить можно и новые знания, а еще эмоции. Весеннее настроение обеспечено на занятиях по акваскетчингу. Набирает популярность скоростной рисунок. Легкие линии, брызги, необычные сочетания цветов. Такая арт-терапия позволяет перезагрузиться, а для кого-то может стать первой ступенькой к новой профессии.



Подарки могут быть разными. Не важна их стоимость. Главное - внимание.