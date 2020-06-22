Подарки новорожденным ко Дню Независимости от БРСМ

С любовью к детям! Белорусский республиканский союз молодежи передал подарки пациентам Могилевского роддома. С начала года здесь появились на свет почти полторы тысячи младенцев! От волонтеров движения "Доброе сердце"- наборы для новорожденных с национальными орнаментами. Акция в преддверии Дня Независимости носит название "Падары немаўляці вышыванку". Особые слова благодарности прозвучали в адрес медработников. Им вручены цветы и открытки с пожеланиями. Под окнами роддома развернулась концертная площадка. В небо были запущены воздушные шары с белорусским орнаментом. Такие акции пройдут по всей стране.



