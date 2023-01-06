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Подарки от главы государства вручили ребятам из Беларуси и Литвы на празднике во Дворце Независимости
Красочное музыкальное шоу во Дворце Независимости продолжает собирать ребят со всей страны. Атмосферный облик получил зал торжественных церемоний, площадка на время новогодних праздников превратилась в культурный центр. Там вырос сказочный зимний городок с декоративными домами, где можно своими руками создать новогодние аксессуары. Сегодня здесь собралось 250 ребят. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители олимпиад и творческих конкурсов. К увлекательному приключению с мастер-классами и развлечениями подключились и юные белорусы из Литвы - дети членов Белорусского культурного центра Шальчининского района "Ранiца" и белорусской диаспоры Литвы.
Мне очень приятно, что меня пригласили, потому что тут, в Минске, я провела все свое детство. Мне приятно увидеть всю эту сказку, как Минск растет, как все красиво.
Это замок волшебства, замок Дедушки Мороза, где все животные оживают, все вокруг расцветает. Мне очень нравится это место. Я надеюсь еще сюда приехать.
Такие праздники, как Президентская елка очень крутые, можно посмотреть мастер-классы, потанцевать. Они доставляют счастье детям, радость, веселье.
По традиции участникам новогодних праздников вручили подарки от главы государства: наборы конфет, вязаные изделия белорусского производства и рюкзаки. А еще сок и мед с подворья Президента.
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