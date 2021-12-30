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Подарки от МВД получили воспитанники Белынковичского учебно-педагогического комплекса
В канун Нового года праздник тем, кто этого так ждет. Добрались и до глубинки, исполнив заветные желания ребят из Костюковичского района. Эпицентром праздника, организованного правоохранителями в рамках республиканской акции "Наши дети", стал Белынковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа. Праздник собрал более отличников, победителей олимпиад, малышей с ограниченными возможностями, ребят из многодетных семей. Каждый стал обладателем эксклюзивного подарка от министра внутренних дел. Для четверых детей-инвалидов Дед Мороз и Снегурочка подготовили сюрприз - исполнили новогодние желания: ребята рассказали в своих письмах, адресованных сказочным персонажам.
Помимо сладких подарков, школе презентован телевизор, а сотрудники Департамента охраны МВД подготовили праздничное представление "В поисках Нового года".
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