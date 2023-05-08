Подарки с подворья Президента Беларуси вручили детям Донбасса в заключительный день отдыха в лагере "Дубрава"

Ценность мира в глазах детей, лишенных детства. 80 лет назад Донбасс - край угля и железа - был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 9 лет назад туда снова пришла беда: брат пошел на брата, разделив страну на правильных и тех, кто будет сидеть в подвалах. 9 лет многие из детей даже не знали, что такое мирное небо без залпов снарядов. Что такое беззаботное детство, ребята узнали в Беларуси. По проекту Союзного государства и при поддержке фонда Алексея Талая к нам приезжают ребята из Горловки, ДНР, Запорожской области. Сегодня у них заключительный день второй смены. Для ребят подготовлены памятные подарки и сувениры, с подворья передал угощения и Александр Лукашенко: мед, соки и морсы, шоколад под маркой "Президент - детям" и, конечно, наш картофель. Дарья Рачко о неподдельных эмоциях.

Пока артисты готовятся к отчетному концерту, зрители настраиваются на позитивный лад. Сколько в этих маленьких глазах счастья! Ребята смеются, веселятся, бегают по траве, играют в футбол, волейбол, прыгают на батутах - так просто и так по-детски, а в этом еще и безграничная любовь.

Ребятам нравится плавать в бассейне, играть на природе, слушать пение птиц. А еще - общаться с друзьями, потому что большую часть времени из-за войны они не видятся.

У каждого из детей своя история. Кто-то потерял отца, мать, друга, сами они не раз попадали под обстрелы.

Лера свои первые школьные шаги 8 лет назад делала именно здесь. Потом переехала обратно в Горловку. Девочка рассказывает, что у нее погибли отец и родной дядя, и это невыносимая боль. Из-за обстрелов нет возможности съездить к папе на кладбище, а очень хочется.

У Ясинии в Беларуси родственники. Она рассказывает, что в Минске живут бабушка и дядя. Больше всего девочке понравилось, что много людей, с которыми можно общаться.

Дом, где хорошо. В лагере "Дубрава" ребята каждый день ходят в бассейн, для них устраивают концерты, дискотеки. Организаторы стараются, чтобы каждая минута была занята. А сегодня в завершение смены сюрприз.









Подарки от Президента Беларуси

Взаимоотношениям этих детей с Президентом Беларуси можно позавидовать, они не раз передавали ему приветы и слова благодарности, приходили поддержать хоккейную команду. А сегодня они принимают подарки от главы государства с собственного подворья: мед, соки и морсы, шоколадки под маркой "Президент - детям" и, конечно, нашу картошку.

Мы общественники. Сегодня и глава государства с нами. Мы очень ценим эту заботу и его поддержку. С его помощью мы смогли реализовать так масштабно. Это дорогого стоит. Мы видим, что народ сплочен, мы знаем, что нам делать. Каждый на своем посту. Мы готовы отрабатывать повестку, и ничего нет дороже детей. Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, паралимпиец

Ребята приезжают из разных областей. В эту смену - из Мариуполя, Горловки, Запорожской области. Некоторые дети до приезда в нашу страну не знали, что такое мир, каково это - спокойно ходить по улице, смотреть, как пролетает самолет, и не бежать в укрытие. Они знают цену миру. Об этом и их номера в концерте, посвященном 9 Мая.