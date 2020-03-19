Подарки в обмен на драгоценности и деньги. Как обманывают пенсионеров

"Говорили без остановки, не давая вставить слово", - так охарактеризовал двоих "щедрых дарителей" пожилой минчанин. Сегодня столичная милиция сообщила о задержании группы аферистов. По информации ГУВД, на улице к пенсионеру подошли двое солидно одетых мужчин. Рассказали, что приехали из Грузии по приглашению правительства в честь Великой Победы и дарят ветеранам-белорусам подарки - посуду и столовые приборы. Для наглядности продемонстрировали даже ножи с позолоченными рукоятками. Как ни отказывался дедушка от внезапно свалившегося на него счастья, благодетели оставались крайне навязчивыми. А затем и вовсе сказали, что счастливчику нужно было бы сделать алаверды. В качестве ответной благодарности за подношения подойдут старинные монеты, драгоценности или боевые награды. Когда выяснилось, что их у жертвы нет, согласились на банальные деньги. И даже свозили к банкомату. За набор ножей и посуды взяли более 1300 рублей. Но и на этом незваные гости не остановились, а проводили пенсионера домой.



Личности иностранных гостей выяснились уже на следующий день, когда оперативники смогли задержать обоих подозреваемых. Ими оказались граждане Румынии. Подозреваемых поселили в изолятор, возбуждено уголовное дело. В это же время ГУВД просит наших зрителей внимательно посмотреть и на фото друзей из их компании. Вполне возможно, что аналогичных преступлений может быть больше, как и пострадавших. Если вы стали жертвами обмана этих людей, звоните по номерам телефонов: /029/ 160 83 81, /044/ 564 87 58 или 102.



