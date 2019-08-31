Подарки за эрудицию

Накануне Дня знаний победителям интеллектуального шоу вручили суперпризы. Триумфаторы совместного проекта Белтелерадиокомпании и Министерства образования "Я знаю!" выиграли интерактивные панели для своих учебных заведений.



Сразу две умные системы отправились в Червень, еще один ценный приз для своей школы завоевал житель Минска. С победителями второго сезона телевизионной битвы интеллектуалов встретилась Наталья Кузьмицкая.



Необычная экспресс-доставка приехала из Минска в Червень. Специальная посылка от Белтелерадиокомпании. Получатель - Паша Барбук, победитель второго сезона телевизионного шоу "Я знаю!".



Отбор, а потом и все туры интеллектуальной телебитвы школьник прошел в лидерах турнирной таблицы.



Быстрые, а главное правильные ответы и в суперфинале привели тогда еще 8-классника к победе. Кроме персональных призов за талант и эрудицию, как раз ко Дню знаний и новая интерактивная панель - подарок родной школе.



Олимп интеллектуального шоу "Я знаю!" во втором сезоне покоряли сразу семь юных жителей Червеня. Три из них прошли в финал, два в итоге стали победителями. Вместе с Пашей и гимназистка Анастасия Дегтярева. Искусство, история, прикладные науки - кажется, нет той области знаний, которая не знакома 11-класснице.



Подарки проекта на этой неделе принимала и средняя школа № 141 города Минска. Сенсорную панель нового поколения начнут активно использовать уже через несколько дней. Возможно, она поможет подготовить еще больше интеллектуалов для телевизионной викторины.



Кстати, скоро интеллектуальное шоу вернется в телеэфир. В новом сезоне "Я знаю!" организаторы готовят еще больше интересных и креативных вопросов для юных эрудитов.