Подарок к 7 Ноября - обновленные заставы открыли на южной границе Беларуси

Укрепляет Беларусь и безопасность своих рубежей. Новые комплексы пограничных застав "Городная" и "Ласицк" открыли на южной границе Беларуси. В церемонии открытия комплекса заставы "Городная" приняли участие председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов, представители местной власти, ветераны пограничной службы. Это четвертый объект, созданный в этом году по государственной инвестиционной программе в органах пограничной службы. Застава "Городная" приступила к охране государственной границы в 2010-м. Подразделение охраняет более 27 км сухопутного участка границы в пределах Столинского района.

Александр Ракуть, начальник пограничной заставы "Городная" Пинского пограничного отряда:

"Данный комплекс представляет собой административное здание, оснащенное всеми современными технологиями, физкультурно-оздоровительный комплекс и пункт технического обслуживания и ремонта, также оснащенный абсолютно новым оборудованием. Для военнослужащих срочной службы созданы тоже все необходимые условия".

Александр Гатило, начальник Пинского пограничного отряда:

"Это очередной шаг в укреплении системы охраны государственной границы, повышения надежности защиты рубежей нашего государства. Здесь созданы все условия для достойного несения службы, полноценной боевой подготовки, комфортного быта для личного состава".

Охраняемые участки оснащены инженерными сооружениями и автоматизированными постами технического наблюдения. В сочетании с другими системами они помогают надежно обеспечивать безопасность государственной границы на южном направлении.