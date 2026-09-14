Подарок ко Дню города: состоялась презентация второго обновленного издания "100 шедевров"

100 бестселлеров под одной обложкой. Главная картинная галерея представила обновленное издание "100 шедевров Национального художественного музея". Научно-популярная книга стала символическим подарком ко Дню города: в нее вошла золотая коллекция более чем из 37-тысячного собрания музея за период с ХVI по ХХ века.

Владимир Прокопцов, заслуженный деятель искусств Беларуси:

"Очень важно для музея сегодня, кроме выставочных проектов, чтобы могли презентовать и выпускать каталоги, альбомы, вроде "100 шедевров". Здесь уникальные коллекции древнебелорусского искусства, русского искусства, западноевропейского искусства и белорусского современного искусства. Это на ученом совете мы решали, какое произведение может попасть в этот уникальный фолиант. Кстати, хочу сказать, что в перспективе было задумано, как издать всю коллекцию Художественного музея".

Книгу можно будет приобрести по адресу Карла Маркса, 24 уже через неделю.