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Подарок к 3 Июля. Светомузыкальный фонтан на реке Свислочь в парке Я. Купалы
В череде подарков ко Дню Независимости и необычный, красочный - для минчан. Светомузыкальный фонтан теперь украшает гладь реки Свислочь у парка Янки Купалы. В Минске состоялось открытие новой современной и многофункциональной достопримечательности.
На связи - Инна Пилевич.
Такого в Минске еще не было. Впервые в столице - фонтан, который становится единым целым со светом и музыкой. Это уникальный объект для города. Он представляет собой плавающий гейзер длиной 90 метров и шириной 19 метров.
Фонтан создает самые разные композиции при помощи 224 водных струй
Они взмывают до 30 метров в высоту. А также легко превращаются в мультимедийный экран, на котором доступно транслировать различный видеоконтент. Планируется, что на таком водном табло будут показывать, прежде всего, образовательные программы и мультфильмы. Предлагаю вам оценить, как же это все смотрится.
Праздничная программа по случаю Дня Независимости у парка Янки Купалы началась более часа назад. Сцена установлена прямо на воде. Выступления артистов чередуются с шоу гидроциклов, а в эти минуты свои хиты исполняет Дмитрий Колдун. Насладиться всем этим действом к берегу Свислочи направляются сотни людей.
Фонтан - поистине новая точка притяжения для жителей города и гостей, это новое знаковое место встречи.
Вообще, презентация объектов в День Независимости уже стала хорошей традицией. Государство строит и восстанавливает, тем самым инвестирует в комфортное проживание людей - от открытия станций метро до обновления больниц. А вот какими впечатлениями о новой достопримечательности с нами сегодня делились участники и гости шоу.
К слову, именно вечернее время - лучшее для того, чтобы насладиться водной феерией. Ведь именно в темноте фонтан может наиболее полно продемонстрировать все свои технические возможности. В эти минуты шоу продолжается. Впереди выступления Президентского оркестра, а также таких звезд, как Анастасия Москвина и Денис Мацуев. Программа продлится до 23:00. В финале гости в унисон споют государственный гимн, а после небо раскрасит праздничный фейерверк.
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