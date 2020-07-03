Подарок к 3 Июля. Светомузыкальный фонтан на реке Свислочь в парке Я. Купалы

В череде подарков ко Дню Независимости и необычный, красочный - для минчан. Светомузыкальный фонтан теперь украшает гладь реки Свислочь у парка Янки Купалы. В Минске состоялось открытие новой современной и многофункциональной достопримечательности.



На связи - Инна Пилевич.



Такого в Минске еще не было. Впервые в столице - фонтан, который становится единым целым со светом и музыкой. Это уникальный объект для города. Он представляет собой плавающий гейзер длиной 90 метров и шириной 19 метров.





Фонтан создает самые разные композиции при помощи 224 водных струй

Они взмывают до 30 метров в высоту. А также легко превращаются в мультимедийный экран, на котором доступно транслировать различный видеоконтент. Планируется, что на таком водном табло будут показывать, прежде всего, образовательные программы и мультфильмы. Предлагаю вам оценить, как же это все смотрится.

Праздничная программа по случаю Дня Независимости у парка Янки Купалы началась более часа назад. Сцена установлена прямо на воде. Выступления артистов чередуются с шоу гидроциклов, а в эти минуты свои хиты исполняет Дмитрий Колдун. Насладиться всем этим действом к берегу Свислочи направляются сотни людей.

Фонтан - поистине новая точка притяжения для жителей города и гостей, это новое знаковое место встречи.

Вообще, презентация объектов в День Независимости уже стала хорошей традицией. Государство строит и восстанавливает, тем самым инвестирует в комфортное проживание людей - от открытия станций метро до обновления больниц. А вот какими впечатлениями о новой достопримечательности с нами сегодня делились участники и гости шоу.