Подарок к 7 Ноября. Ключи от квартир получили 40 семей

Еще один подарок в преддверии 7 Ноября. Ключи от новых квартир получили 40 семей в городском поселке Шумилино. Пятиэтажный дом построили за восемь месяцев, рядом есть детская площадка и парковка. В новостройке будут проживать 30 многодетных семей, которые решили квартирный вопрос благодаря господдержке. Также есть коммерческие и социальные квадратные метры.