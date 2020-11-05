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Подарок к 7 Ноября. Ключи от квартир получили 40 семей
Еще один подарок в преддверии 7 Ноября. Ключи от новых квартир получили 40 семей в городском поселке Шумилино. Пятиэтажный дом построили за восемь месяцев, рядом есть детская площадка и парковка. В новостройке будут проживать 30 многодетных семей, которые решили квартирный вопрос благодаря господдержке. Также есть коммерческие и социальные квадратные метры.
Планируется строительство еще одного многоквартирного дома
Микрорайон будет разрастаться. Совсем скоро рядом с новостройкой заложат фундамент под еще один многоквартирный дом. Всего же в Витебской области в этом году построили 211 тысяч квадратных метров жилья. Новоселье отпраздновали более 900 многодетных семей.
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