Подарок ко Дню Независимости. Обновленный детский сад открыли под Брестом

Подарок ко Дню Независимости получили малыши деревни Скоки Брестского района. Там после реконструкции открыли детский сад. Он изменился практически до неузнаваемости. Самое главное — стало больше места. Раньше детский сад был рассчитан всего на 35 мест. Для растущего населенного пункта это крайне мало. А теперь в него смогут ходить 175 мальчиков и девочек. 8 дошкольных групп и 1 ясельная. Кроме этого в саду разместили кабинеты дефектолога и психолога, музыкальный и спортивный залы. Обновили также пищеблок, прачечную и овощехранилище. В саду также появятся группы продленного дня. Дети смогут ходить на дополнительные секции и занятия.



