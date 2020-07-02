3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Подарок ко Дню Независимости. Обновленный детский сад открыли под Брестом
Подарок ко Дню Независимости получили малыши деревни Скоки Брестского района. Там после реконструкции открыли детский сад. Он изменился практически до неузнаваемости. Самое главное — стало больше места. Раньше детский сад был рассчитан всего на 35 мест. Для растущего населенного пункта это крайне мало. А теперь в него смогут ходить 175 мальчиков и девочек. 8 дошкольных групп и 1 ясельная. Кроме этого в саду разместили кабинеты дефектолога и психолога, музыкальный и спортивный залы. Обновили также пищеблок, прачечную и овощехранилище. В саду также появятся группы продленного дня. Дети смогут ходить на дополнительные секции и занятия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва