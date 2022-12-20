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Какие подарки нельзя дарить родным и близким на Рождество, рассказал священник

Какие подарки нельзя дарить родным и близким на Рождество, рассказал священник

По словам священника Николая Савченко, подарок может быть любым, но он не должен подталкивать человека к греху, пишетbelnovosti.by.

"Новый год - это исконно светский праздник. Рождество стоит выше него, поэтому важные подарки для близких стоит делать именно на него. Вещь, которую вы дарите, не должна быть связана с каким-либо грехом или подталкивать человека на грех", - рассказал священнослужитель.

Николай Савченко рассказал, что это может быть книга, набор для рукоделия.Мужчинам можно подарить нужный инструмент. Кроме того, священник заявил, что нет запрета на дорогие подарки.

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