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Подарок Осиповичам к 150-летию - обновленный стадион "Локомотив"

Еще одним подарком Осиповичам стало открытие полноразмерного футбольного поля на стадионе "Локомотив". Большинство футболистов, которые в разное время защищали и защищают честь страны на международной арене, делали свои первые шаги именно в регионах. Поэтому руководство Белорусской федерации футбола обращает на это свое внимание и продолжает открывать поля с высококачественным искусственным покрытием в разных уголках страны. Сама же Могилевская область всегда была богата на спортивные таланты - почетным гражданином Осиповичского района является олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, возглавляющий ныне хоккейную федерацию.

Край Могилевский и Осиповичский богат спортивными талантами. И мы должны понимать, что спорт развивается, уже недостаточно того, что было раньше. Сейчас спортивная структура требует обновлений, и спорт становится более требовательным. Поэтому такие поля нужны для того, чтобы наши дети могли пробовать себя на самом лучшем поле, чтобы потом бороться с остальным соперниками.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, почетный гражданин Осиповичского района
Это 35-е поле в РБ и 4-е в этом году. Это здорово. Я думаю, что здесь будет очень много ребят заниматься и футболом, и другими видами спорта, и появятся наши маленькие звездочки.
Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола

До конца года планируется открытие еще нескольких футбольных полей в Беларуси.

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