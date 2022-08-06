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Подарок Осиповичам к 150-летию - обновленный стадион "Локомотив"
Еще одним подарком Осиповичам стало открытие полноразмерного футбольного поля на стадионе "Локомотив". Большинство футболистов, которые в разное время защищали и защищают честь страны на международной арене, делали свои первые шаги именно в регионах. Поэтому руководство Белорусской федерации футбола обращает на это свое внимание и продолжает открывать поля с высококачественным искусственным покрытием в разных уголках страны. Сама же Могилевская область всегда была богата на спортивные таланты - почетным гражданином Осиповичского района является олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, возглавляющий ныне хоккейную федерацию.
Край Могилевский и Осиповичский богат спортивными талантами. И мы должны понимать, что спорт развивается, уже недостаточно того, что было раньше. Сейчас спортивная структура требует обновлений, и спорт становится более требовательным. Поэтому такие поля нужны для того, чтобы наши дети могли пробовать себя на самом лучшем поле, чтобы потом бороться с остальным соперниками.
Это 35-е поле в РБ и 4-е в этом году. Это здорово. Я думаю, что здесь будет очень много ребят заниматься и футболом, и другими видами спорта, и появятся наши маленькие звездочки.
До конца года планируется открытие еще нескольких футбольных полей в Беларуси.
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