Подарок Осиповичам к 150-летию - обновленный стадион "Локомотив"

Край Могилевский и Осиповичский богат спортивными талантами. И мы должны понимать, что спорт развивается, уже недостаточно того, что было раньше. Сейчас спортивная структура требует обновлений, и спорт становится более требовательным. Поэтому такие поля нужны для того, чтобы наши дети могли пробовать себя на самом лучшем поле, чтобы потом бороться с остальным соперниками.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, почетный гражданин Осиповичского района