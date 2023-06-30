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Подарок от Президентского спортивного клуба - площадка для тренировок на свежем воздухе открылась в Мстиславле
В Мстиславле сегодня открылась многофункциональная площадка для занятий спортом на свежем воздухе. Это подарок от Президентского спортивного клуба. Разместилась она в оживленном микрорайоне, где проживает почти тысяча человек. Мультитурники, тренажеры, пресс-брусья. Весь набор для выполнения интенсивных тренировок. Есть и баскетбольная площадка. Открытие такого нужного объекта организовано в рамках республиканского социального проекта "Спорт для всех".
Жители города делятся своими впечатлениями:
Здорово приходить сюда летом позаниматься. Все-таки это же спорт. Поэтому мне кажется, что здесь все рады, что установили эту площадку.
Спасибо большое за такой подарок ко Дню Независимости.
Площадка принесла большие плюсы. Много семей проживает в домах, муж у нас занимается.
Спасибо за такой подарок, спасибо Президентскому клубу.
Мы открыли площадку с искусственным покрытием для занятий футболом. Также была реконструирована хоккейная площадка. Сегодня, в канун Дня Независимости, - спортивный комплекс, и в сам праздник, 3 Июля, будет открыто две детских площадки, которые станут и украшением города.
Программу открытия наполнили игры с призами. В том числе от общественного объединения "Белая Русь".