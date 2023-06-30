Подарок от Президентского спортивного клуба - площадка для тренировок на свежем воздухе открылась в Мстиславле

В Мстиславле сегодня открылась многофункциональная площадка для занятий спортом на свежем воздухе. Это подарок от Президентского спортивного клуба. Разместилась она в оживленном микрорайоне, где проживает почти тысяча человек. Мультитурники, тренажеры, пресс-брусья. Весь набор для выполнения интенсивных тренировок. Есть и баскетбольная площадка. Открытие такого нужного объекта организовано в рамках республиканского социального проекта "Спорт для всех".

Жители города делятся своими впечатлениями:

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Здорово приходить сюда летом позаниматься. Все-таки это же спорт. Поэтому мне кажется, что здесь все рады, что установили эту площадку.

Спасибо большое за такой подарок ко Дню Независимости.





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Площадка принесла большие плюсы. Много семей проживает в домах, муж у нас занимается.

Спасибо за такой подарок, спасибо Президентскому клубу.





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Мы открыли площадку с искусственным покрытием для занятий футболом. Также была реконструирована хоккейная площадка. Сегодня, в канун Дня Независимости, - спортивный комплекс, и в сам праздник, 3 Июля, будет открыто две детских площадки, которые станут и украшением города. Дмитрий Пимошенко, председатель Мстиславского райисполкома