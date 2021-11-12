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Подарок от спонсоров получила Гомельская областная инфекционная больница
Подарок от бизнеса сегодня получила Гомельская областная инфекционная больница. Четыре современных пульсоксиметра подойдут пациентам любого возраста. Учреждение почти полностью перепрофилировано для пациентов с коронавирусной инфекцией. Для плановой медицинской помощи выделено 15 коек. Среди пациентов есть дети до года. Такой подарок, признаются медики, очень кстати.
Маленьким детям таким прибором померить сатурацию сложно. Посмотрите, маленький пальчик сюда вроде бы поместить можно, но достоверный результат этот прибор не покажет. А вот здесь резиночка маленькая, датчик, сюда можно и взрослому померить сатурацию, и пальчик любого размера сюда тоже поместится.
Мы понимаем, что только все вместе мы справимся с болезнью, с пандемией, поэтому стараемся по мере сил. Как только люди к нам обращаются, мы всегда предлагаем свою помощь, стараемся всегда помогать всем, чем можем.
Предприятие, которое поддержало медиков, входит в свободную экономическую зону "Гомель-Ратон". Резиденты объединения регулярно помогают врачам с самого начала пандемии.
Благодаря спонсорам из "Гомель-Ратона" областная инфекционная больница приобрела кислородные концентраторы и другое необходимое оборудование.
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