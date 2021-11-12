Подарок от спонсоров получила Гомельская областная инфекционная больница

Мы понимаем, что только все вместе мы справимся с болезнью, с пандемией, поэтому стараемся по мере сил. Как только люди к нам обращаются, мы всегда предлагаем свою помощь, стараемся всегда помогать всем, чем можем.

Андрей Семенчуков, гендиректор частного предприятия по выпуску упаковки