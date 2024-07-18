Подать документы на платное отделение в белорусские вузы можно до 1 августа

Так, в Белорусском медуниверситете в этом году на первый курс планируют зачислить 975 человек на бюджетное отделение и еще 150 на платное. Конкуренция среди будущих врачей серьезная - с результатом 391 балл и выше документы подали 65 человек. Самыми популярными стали стоматологический факультет, а также лечебный и фармацевтический. Среди подавших документы в ведущий медицинский университет и абитуриенты, которые набрали 400 баллов по результатам ЦЭ и ЦТ, а также победители республиканских олимпиад по химии и биологии. К слову, серьезная конкуренция и среди представительниц прекрасного пола для обучения в военно-медицинском институте в интересах Вооруженных Сил. Здесь документы на бюджет принимают по 19 июля. Что касается целевиков, их количество лидирующее по стране.