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Подать документы на платное отделение в белорусские вузы можно до 1 августа
В Беларуси завершилась подача документов в вузы на бюджет. Медицинский профиль ожидаемо один из наиболее популярных.
Так, в Белорусском медуниверситете в этом году на первый курс планируют зачислить 975 человек на бюджетное отделение и еще 150 на платное. Конкуренция среди будущих врачей серьезная - с результатом 391 балл и выше документы подали 65 человек. Самыми популярными стали стоматологический факультет, а также лечебный и фармацевтический. Среди подавших документы в ведущий медицинский университет и абитуриенты, которые набрали 400 баллов по результатам ЦЭ и ЦТ, а также победители республиканских олимпиад по химии и биологии. К слову, серьезная конкуренция и среди представительниц прекрасного пола для обучения в военно-медицинском институте в интересах Вооруженных Сил. Здесь документы на бюджет принимают по 19 июля. Что касается целевиков, их количество лидирующее по стране.
Подать документы на платное отделение в белорусские вузы можно до 1 августа. В этом году учреждения высшего образования страны примут почти 51 тыс. абитуриентов.
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