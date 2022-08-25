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Подбирал пароли и продавал данные - задержан хакер из Бреста
С декабря 2020 года 21-летний подозреваемый разработал несколько программ, которые подбирали пароли к учетным записям банков, платежным системам и другим веб-сайтам, сообщает СК. Заказы он получал на различных иностранных форумах и после взлома аккаунтов продавал информацию заказчикам.
Почти за два года незаконной деятельности житель Бреста заработал около 6 тысяч долларов США.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото:pixabya.com
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