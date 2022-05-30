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Подборка абсурдов и фейков мая 2022 года - в "Понятной политике"
Нервные срывы украинских советников, очередные информационные вбросы и кровожадность беглых. Мы это все помним и предъявим всем виновным. Кто планировал массовые убийства в Минске и почему нельзя верить обещаниям Вашингтона?Закулисье Белого дома и все, что нас как минимум удивило в мае. В "Понятной политике" традиционная подборка абсурдов и фейков. Смотрите сегодня на "Беларусь 1" после "Панорамы".
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