3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Подборка стильных образов с водолазкой
Пару лет назад красный тотал лук был в ультрамоден, но сейчас так не носят, и длина юбки, и водолазка… Эффект усугубляют телесные колготы. Впечатление, что вы с голыми ногами в холодное время. Не очень хорошая история, согласитесь.
Что в тренде?
Водолазки - вечная осенняя классика. Но в них столько модного потенциала! С ними можно построить много разных образов - деловых и расслабленных, привычных и оригинальных, лаконичных и многослойных. Подборка стильных луков с водолазками в главной роли - в ближайшие несколько минут.
Образ первый
Сразу и не поймешь, почему этот образ притягивает взгляды. Вроде бы предсказуемо, традиционные цвета и принты. Но каждый элемент имеет секретный ингредиент. В жакете вставка от спортивной мастерки. Вставка в брюках делает талию, подчеркивает линию бедер и делает ноги длиннее.
Образ второй
Стоит правильно подобрать цвет - и модная водолазка становится действительно модной.
Осенние оттенки отличаются от летних. Они более спокойные, приглушенные и гармонируют с тем, что мы видим вокруг себя в природе. К модной водолазке лучше подбирать такие же трендовые брючки.
Образ третий
Еще один комплект из модных осенних оттенков. Оливковое платье, бардовая водолазка, темно-зеленая сумочка. Если надеть водолазку под низ, то легкое платье вполне себе пригодно для холодной погоды осенью.
Образ четвертый
Красная водолазка, ультрафиолетовые кюлоты. Можно на работу для творческих профессий, но не только же на работу носить водолазки. Можно и для отдыха.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов