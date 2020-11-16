Подборка стильных образов с водолазкой

Пару лет назад красный тотал лук был в ультрамоден, но сейчас так не носят, и длина юбки, и водолазка… Эффект усугубляют телесные колготы. Впечатление, что вы с голыми ногами в холодное время. Не очень хорошая история, согласитесь.

Что в тренде?

Водолазки - вечная осенняя классика. Но в них столько модного потенциала! С ними можно построить много разных образов - деловых и расслабленных, привычных и оригинальных, лаконичных и многослойных. Подборка стильных луков с водолазками в главной роли - в ближайшие несколько минут.

Образ первый

Сразу и не поймешь, почему этот образ притягивает взгляды. Вроде бы предсказуемо, традиционные цвета и принты. Но каждый элемент имеет секретный ингредиент. В жакете вставка от спортивной мастерки. Вставка в брюках делает талию, подчеркивает линию бедер и делает ноги длиннее.

Образ второй

Стоит правильно подобрать цвет - и модная водолазка становится действительно модной.

Осенние оттенки отличаются от летних. Они более спокойные, приглушенные и гармонируют с тем, что мы видим вокруг себя в природе. К модной водолазке лучше подбирать такие же трендовые брючки.

Образ третий

Еще один комплект из модных осенних оттенков. Оливковое платье, бардовая водолазка, темно-зеленая сумочка. Если надеть водолазку под низ, то легкое платье вполне себе пригодно для холодной погоды осенью.

Образ четвертый