Поддержание достигнутого уровня сотрудничества - совместная коллегия военных ведомств Беларуси и России прошла в Москве

Наша главная задача сегодня - это поддержание достигнутого уровня сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада на Союзное государство. В период "горячей фазы" глобального цивилизационного противостояния между Западом и Востоком любой ценой необходимо сохранить суверенитет и независимость государств. Добиться этого можно только путем выстраивания новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координацией внешней политики и повышением оборонного потенциала военной организации государства.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси