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Поддержание достигнутого уровня сотрудничества - совместная коллегия военных ведомств Беларуси и России прошла в Москве
В период "горячей фазы" глобального противостояния между Западом и Востоком любой ценой необходимо сохранить суверенитет и независимость государств.
Об этом заявил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин в ходе совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Заседание состоялось накануне в Москве. Во время встречи участники обменялись мнениями и приняли решения по вопросам совместной оборонной политики. Обсудили ряд направлений и расширение военного сотрудничества для обеспечения безопасности Союзного государства. Беларусь и Россия продолжают оказывать друг другу поддержку в поставках необходимых вооружений и военной техники. Это отражается на повышении боевого потенциала в целом Союзного государства, отметил Виктор Хренин. По итогам заседания между оборонными ведомствами двух стран подписан план совместной работы на следующий год.
Наша главная задача сегодня - это поддержание достигнутого уровня сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада на Союзное государство. В период "горячей фазы" глобального цивилизационного противостояния между Западом и Востоком любой ценой необходимо сохранить суверенитет и независимость государств. Добиться этого можно только путем выстраивания новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координацией внешней политики и повышением оборонного потенциала военной организации государства.
Во время встречи Виктор Хренин поблагодарил российского коллегу за работу по рассекречиванию архивных документов Министерства обороны России. Это позволило пролить свет на многие неизвестные факты и события в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны. Полученные доказательства дают основания говорить о том, что масштабы трагедии белорусского народа больше, чем предполагалось ранее.
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