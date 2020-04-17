Поддержать медиков решил Союз женщин

180 продуктовых наборов привезли в инфекционное отделение областной клинической больницы Бреста. Здесь лечат взрослых и детей с COVID-19. В каждом наборе - еда для перекуса на работе и консервы. А специально к Пасхе - нарядные куличи.

Присоединиться к доброму делу может каждый - номер благотворительного счета есть на официальном сайте Белорусского союза женщин.



