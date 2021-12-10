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Поддерживал авторов экстремистских Тelegram-каналов: задержан пресс-секретарь мобильного оператора А1

Сливал корпоративную информацию и личные данные абонентов авторам экстремистских Тelegram-каналов на протяжении полутора лет. Белорусские правоохранители задержали пресс-секретаря мобильного оператора А1. Сейчас задержанный дает показания. В ближайшее время следователи дадут правовую оценку его действиям. Налицо превышение служебных полномочий и содействие экстремистским формированиям.

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