Поддерживал авторов экстремистских Тelegram-каналов: задержан пресс-секретарь мобильного оператора А1

Сливал корпоративную информацию и личные данные абонентов авторам экстремистских Тelegram-каналов на протяжении полутора лет. Белорусские правоохранители задержали пресс-секретаря мобильного оператора А1. Сейчас задержанный дает показания. В ближайшее время следователи дадут правовую оценку его действиям. Налицо превышение служебных полномочий и содействие экстремистским формированиям.