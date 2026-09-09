Поддержка государства: в Минске работают детские сады с круглосуточным пребыванием

Детские сады с круглосуточным пребыванием - новый тренд или вынужденная мера из-за графика работы? Этим вопросом задалась и съемочная группа "Первого информационного".

В таких детских садах вместо привычной вечерней дороги - ужин и сон прямо в здании сада. Для большинства семей такой формат в новинку, но для тех, кто работает в ночные смены, - реальная поддержка государства.

Классический день в детском саду: большое количество развлекательных игр и четкий распорядок дня, но в столичном саду № 547 есть особенность: из восьми групп одна работает в круглосуточном режиме.

"С понедельника по пятницу работаем, суббота-воскресенье - выходной, это расписание в данной группе. В этом учебном году данную группу посещает 9 воспитанников. Остаются постоянно ночевать 5 человек", - отметила заведующая детским садом № 547 г. Минска Ольга Пятница.

Круглосуточные группы небольшие - до 12 человек, при этом дети в них разного возраста.

Дневной распорядок стандартный, но добавлен ужин и вечерний досуг, а после 19:00 - спокойные игры, сказки и мультфильмы. Ночью за воспитанниками присматривают воспитатели, а за здоровьем следит медперсонал.

Спрос на такие услуги есть, хотя и небольшой. В Минске 5-дневные группы ночного пребывания работают в двух детских садах. Оставлять ребенка на всю неделю необязательно - график посещения гибкий.

"Занимаются по учебной программе дошкольного образования. У каждого возраста определенное количество занятий и определенное время для этих занятий", - рассказала заместитель заведующего детским садом № 547 г. Минска Елена Костюкова.

Это не просто удобный сервис, а государственная система поддержки. И вопреки заблуждениям, круглосуточная группа - это не "отель" для детей и не замена родительскому вниманию. Попасть сюда из-за личной занятости вечером невозможно. Каждое место - по определенным документам.

Для зачисления достаточно состоять на учете нуждающихся в дошкольном образовании. Родители пишут заявление на имя заведующего с указанием причины, а также прикладывают график работы, подтверждающий смены после 19:00, но этот документ не является обязательным.

"В детском саду работают люди, которые преданы душой своему делу и профессии. Здесь люди работают не ради денег, а прежде всего по зову души и сердца. Родителям доверяю самое дорогое, что у них есть, - собственного ребенка. Никто никогда не отказывает в личном общении с мамой, родителями, которые беспокоятся о своих детях в течение даже дня. Попасть сюда может любой родитель, который находится в трудной жизненной ситуации, работает после 20:00", - поделилась Ольга Пятница.

Группы с круглосуточным пребыванием не заменяют родительского тепла, но выручают тех, кто работает по сменному или ночному графику. Главное здесь - безопасность детей и спокойствие родителей.