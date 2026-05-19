Поддержка, продолжительность смен и бонусы: как оздоровят белорусских детей в 2026 году

Белорусские школьники готовятся к началу каникул. До открытия летних оздоровительных лагерей осталось чуть более двух недель. В этом году планируется оздоровить более 78 тысяч детей. Основное внимание - лагерям с круглосуточным пребыванием: там отдохнут более половины школьников. Количество путевок для детей с ограниченными возможностями увеличено на треть.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: "Около 1700 детей в такой категории будет направлено. Отмечу, что на базе детского санатория "Солнышко2 будут оздоровлены 100 детей с сахарным диабетом, 20 детей с кардиопатологией (в сопровождении одного из родителей), причем и путевка детям, и сопровождение будут оплачены из минского городского бюджета".