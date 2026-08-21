Поддержка семей: почему Беларусь меняет подход к выплатам по уходу за ребенком до трех лет

В Беларуси меняется подход к выплатам по уходу за ребенком до трех лет - теперь их размер будет привязан к реальным доходам. Эксперты считают, что эта мера поможет стимулировать рождаемость, но предупреждают: одних денег недостаточно. О том, почему молодежь откладывает рождение детей, как цифровые привычки влияют на демографию и почему Беларусь остается одной из немногих стран с уникальной системой поддержки семей, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов в "Актуальном интервью".

По словам депутата, Беларусь создала беспрецедентную систему поддержки семей - от постановки на учет по беременности до бесплатных детских садов и образования. Однако даже такие меры не всегда гарантируют рост рождаемости. "Мы должны развивать любые возможности поддержки семей, но одних усилий государства не хватит. Мы даем, а молодежь думает: "А может, я хочу, а может, не хочу?" Нужно и молодежь встряхнуть", - заявил Дмитрий Шевцов.

В Беларуси средний возраст женщины при рождении первого ребенка составляет 27-29 лет, тогда как в Европе - 35 лет. Эксперт считает это проблемой, поскольку эволюционно нормально иметь детей к 25 годам. "Когда человек в 27 лет еще раздумывает, заводить ли ребенка, - это тревожный сигнал. Такой подход только отсрочит рождаемость. Нужно работать с молодежью, чтобы она понимала, что семья - это главное", - подчеркнул он.

Среди нематериальных стимулов депутат предлагает идти в молодежную среду через социальные сети, тренды и ролики. "Мы должны показывать, что надо периодически выходить из интернета и смотреть, кто находится рядом. Сегодня молодые пары в кафе сидят в телефонах, а не общаются. Это большая беда", - отметил Дмитрий Шевцов.