Поддержка близких, красные джинсы, супруга - что на прямые эфиры берет команда шоу "Фактор.by" и его участники

В минувшую пятницу, 8 декабря, проект "Фактор.by" подтвердил свой статус абсолютного лидера вечернего прайм-тайма на телеканале "Беларусь 1". Первый прямой эфир прошел во всех смыслах на высокой ноте, а еще на запредельном нерве, ведь на кону победа в самом рейтинговом музыкальном шоу страны. Из 12 финалистов до суперфинала дойдут только трое. Так что каждая пятница - это серьезная проверка на прочность.

Суперфинал состоится 26 января, а значит впереди длинная дистанция. Одного энтузиазма будет мало на пути в шоу-бизнес. На маршруте к зрительским сердцам участникам помогают опытные бортпроводники. Как не перегореть на пути к звездам, рассказали участники шоу "Фактор.by" в репортаже Нины Можейко.

Талант, уверенность, целеустремленность, стрессоустойчивость и волю к победе - улетная команда проекта шоу "Фактор.by" взяла с собой все самое необходимое.

"С собой на проект я взяла тапочки. Мы почти живем здесь, на "Беларусьфильме", поэтому хочется чувствовать себя, как дома, каждую минутку ловить уютный вайб", - рассказала финалистка шоу "Фактор.by" Маргарита Шибаева.

Это на первой кнопке в прямом эфире вы видите идеальную картинку, но все дело в изнанке. Здесь создаются постановки. Результат кропотливой, но не очень долгой, упорной, но вдохновленной работы всей команды. Добро пожаловать в закулисье шоу "Фактор.by".

На третий сезон я взял самый главный свой талисман - мою супругу Анюту. Это самый главный после меня выпускающий человек, который контролирует все позиции: от внешнего вида наших участников до внешнего вида артистов балета. Роман Ковалев, режиссер-постановщик шоу "Фактор.by"

"Это такой мозговой штурм, командная игра. Она не только дома, но и на сцене и за кулисами. Мы прорабатываем каждую идею, каждый нюанс", - заверила ассистент режиссера-постановщика шоу "Фактор.by" Анна Ковалева.





Помогают сформировать образ стилисты и гримеры. Вот у кого уж точно перевес на проекте. Оплачивается транзитом довольных финалистов в следующий прямой эфир.

У дирижерского, точнее режиссерского пульта сидит Александр Ягудин. Это его глазами мы смотрим на финалистов шоу в прямом эфире. Опытный чародей, повелитель камер и кранов, заклинатель кнопок в передвижной телестанции соблюдает свои ритуалы.

Хоккеисты, например, когда выходят в play off, не бреются. А я всегда все свои съемки, особенно прямые эфиры, провожу в красных джинсах. Сегодня самая главная задача - открыться, показать стране в прямом эфире всех наших конкурсантов, представить их, чтобы уже успокоились и они. Они, конечно же, волнуются перед прямым эфиром. Телезрители увидят магию телевидения во всей красе. Александр Ягудин, режиссер трансляции шоу "Фактор.by"

"Я всегда, всегда с собой беру видеокамеру. Нет, я всегда с собой беру Владимира Богдана", - сказала ведущая шоу "Фактор.by" Марианна Муренкова.

Я скажу, что третий сезон мы по-прежнему в виде мешочка таскаем с собой волнение на сцене. Оно не покидает нас, но это приятное волнение, потому что мы готовимся к сезону "Фактор.by" всегда, как дети готовятся к Новому году. Владимир Богдан, ведущий шоу "Фактор.by"

А финалистка шоу Алена Товстик на проект взяла поддержку своих близких людей: "На мой первый эфир ко мне приехала моя подружка из Ростова. Она здесь, представляете?"

"Я взял с собой антибиотики, - рассказал финалист "Фактор.by" MINAS. - Потому что я знаю по себе: у меня всегда перед съемками, важными выступлениями начинается ангина, нос закладывает, температура поднимается".

"Но и природу тоже надо слегка направлять. В деликатном вопросе всегда помогут преподаватели по вокалу - у них всегда с собой... "Камертон - это тот инструмент, который позволяет мне с ребятами петь в любом месте, в любое время дня и ночи. И я горжусь, что мои подопечные, с которыми я занимаюсь на проекте, поют, как камертон", - поделился педагог по вокалу шоу "Фактор.by" Евгений Курчич.