Поддержка молодых и перспективных в проекте "На контроле Президента"

Около 60 тысяч белорусских рублей направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи. По решению совета фонда финансовую помощь получит сотня одаренных ребят, а также 5 коллективов. Соответствующее распоряжение Глава государства подписал накануне. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусств. Всего же в этом году направят свыше 700 тысяч рублей юным талантам. Еще более миллиона выделят из спецфонда Президента на поддержку будущей научной элиты страны - одаренных учащихся и студентов.



Кто они - современные белорусские гении? Как государство ведет поиск и поддерживает молодых и перспективных? Какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом и не только в новой серии проекта "На контроле Президента". "Поддержка талантливой и одаренной молодежи". Смотрите завтра сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".



