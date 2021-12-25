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Поддержка в пандемию - Беларусь отправила во Вьетнам гуманитарный груз
Беларусь продолжает поддерживать дружественные страны в непростой период пандемии. Накануне из Беларуси вылетел самолет с гуманитарным грузом во Вьетнам. Помощь понадобилась из-за распространившейся там эпидемии коронавируса. Белорусская сторона собрала все необходимое для борьбы с COVID-инфекцией. Борт в сопровождении наших спасателей уже приземлился в точку назначения.
Во исполнение поручения главы государства Республикой Беларусь сформирован гуманитарный груз общим весом более 15 тонн и на общую сумму почти 900 тысяч белорусских рублей. В груз вошло самое необходимое медоборудование и материалы для преодоления последствий коронавируса. Груз формировался во взаимодействии с Министерством транспорта и коммуникаций, Минздравом, а также согласовывался офицерской стороной.
Помощь дружественным странам
Это уже не первый раз, когда наша страна откликается на просьбы Вьетнама о помощи. В 2001 и 2018 годах Беларусь отправляла туда денежные средства и непродовольственные товары после разрушительных тайфунов и наводнений. Всего же, по данным МЧС, белорусские спасатели более семидесяти раз доставляли гуманитарные грузы в различные части мира.
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