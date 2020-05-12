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Поддержку населения в условиях борьбы с вирусом и ситуацию в здравоохранении в целом обсудили на совещании у Президента
О системе борьбы с вирусом и ситуации в целом в здравоохранении говорили сегодня на совещании во Дворце Независимости.
Проект указа о соцподдержке отдельных категорий граждан
Оно касалось вопросов соцподдержки отдельных категорий граждан. Но Александр Лукашенко обратил внимание и на работу отечественной медицины в условиях пандемии. Белорусский метод реагирования на COVID-19 использовали другие государства. Он дает результат: все больше специалисты говорят о выходе на плато - одинаковый прирост заболевающих без резких скачков. Идем не фронтом - используем очаговый метод борьбы с вирусом. Сегодня у нас действует трехуровневая система, которая позволяет эффективно справляться с распространением заболевания и не перегружает больницы. Помимо эффективного лечения в медучреждениях, подключают санатории, где можно окончательно прийти в норму. Не менее тщательно следят за теми, кто наблюдается дома. Это люди, которые переносят болезнь бессимптомно. Но строжайший контроль - на всех этапах выздоровления, тем более в стационаре.
Помощь людям и бизнесу
И даже в условиях борьбы с вирусом не оставить тех, кто в беде и нуждается в помощи, - важная задача для государства. Это в первую очередь многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями. Об этом шла речь в представленном проекте указа. Кроме того, Президент еще раз подчеркнул свое жесткое требование - сохранить трудовые коллективы. Вирус уйдет, и экономику надо держать в производственном тонусе. При этом и сами люди должны проявлять инициативу: вакансии в стране есть, только в Минске 72 000, как говорится, было бы желание. Условия пандемии, а вернее, ее последствия для экономики - то, о чем необходимо думать и бизнесу, и предприятиям. Хороший пример - ресторанная сфера: многие коммерсанты вовремя переориентировались, стали доставлять еду на дом или офис. Достойный контракт появился и в калийной отрасли – с Китаем, который активно выходит из коронавирусной стагнации. Конечно, есть и сферы, например, авиаперевозки, где далеко не все зависит от предприимчивости, той же Белавиа государство окажет поддержку. Тем не менее многие страны с этой недели выходят из карантина из экономических соображений. Мы же производство не останавливали.
Также Президент особое внимание поручил уделить одиноким пожилым людям. Речь идет о периоде их реабилитации после болезни. Этот вопрос на личном контроле министра труда и социальной защиты Ирины Костевич. В самое ближайшее время совместно с Минздравом ведомство определит конкретные санатории, где ослабленные после заболевания пожилые люди смогут восстановиться под присмотром специалистов.
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