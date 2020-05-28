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Поддержку спецфонда Президента получат 100 представителей талантливой молодежи и 5 коллективов
Поддержат в этом году и одаренных белорусов. Распоряжение о финансировании спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи в размере 710 тысяч рублей подписал Глава государства. Традиционно средства выделят и на оплату стипендий, поощрительных и гранд-премий учащимся, студентам и творческим коллективам. Материальную помощь окажут сотне представителей одаренной молодежи. Это победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и киноискусства. Как работает господдержка в отношении тех, кто только оттачивает балетные па, плавность смычка и вокальные приемы - в репортаже Нины Можейко.
Сонатина Равеля специально для "Беларусь 1". Это произведение 16-летний Кирилл Барташевич готовит для своего следующего конкурса. Творческих испытаний на его исполнительскую карьеру пришлось немало. Пожалуй, самая значимая на сегодня - бронза на Дельфийских играх. Теперь же у него золото по меркам страны - в смысле каждый такой талант учитывается как драгоценный.
Задача фонда: с одной стороны поощрить, а с другой - предложить продвигаться и развивать то, что дано. Чтобы обеспечить необходимые условия для воспитания таланта, и был организован фонд. Под личным патронажем Президента. И его инициатива. Пошаговое сопровождение одаренной молодежи, а в последствии «готовых» специалистов - задел на культурный уровень всей страны. Лауреатов бывших не бывает, зато есть будущие. И с ними Глава государства предпочитает общаться на одном уровне и откровенно.
Раскрыть, поддержать и развить талант - это глобальная задача государства
И в это готовы вкладываться. Золотой запас страны отражает и логотип спецфонда - с тремя углами. Согласно Положению - три возрастные категории. Проще говоря, в интервал попадают таланты от 0 до 31.
Опека со стороны государства - инвестиция в будущее. Окончательное решение о присуждении премии принимает Совет спецфонда. А рекомендует - художественно-экспертная комиссия. Главное условие - участие в республиканских и международных конкурсах. И, конечно, каждый из поощренных должен, пусть и не в буквальном смысле, но проявить себя на сцене, да так, чтобы услышали.
И здесь у государства абсолютный слух. Студенты и выпускники творческих вузов страны регулярно практикуются в исполнительском искусстве и участвуют в международных конкурсах. Регулярно обновляется и инструментальный фонд.
В этом году список расширился и затронул практически все виды искусства - от изобразительного до циркового. В перечень поощренных попали и киношники. Таким образом, изменяется и содержательная политика фонда. Не угодить всем, а выявить больше перспектив. И это лишнее подтверждение - из поля зрения государства не выпадает никто. Гранты, стипендии и поощрительные премии - это необходимый материальный знак внимания к тому, что призвано быть духовным. Данные и история каждого таланта хранятся в глобальной базе. А награды совсем скоро найдут своих обладателей.
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