Поддержку спецфонда Президента получат 100 представителей талантливой молодежи и 5 коллективов

Поддержат в этом году и одаренных белорусов. Распоряжение о финансировании спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи в размере 710 тысяч рублей подписал Глава государства. Традиционно средства выделят и на оплату стипендий, поощрительных и гранд-премий учащимся, студентам и творческим коллективам. Материальную помощь окажут сотне представителей одаренной молодежи. Это победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и киноискусства. Как работает господдержка в отношении тех, кто только оттачивает балетные па, плавность смычка и вокальные приемы - в репортаже Нины Можейко.



Сонатина Равеля специально для "Беларусь 1". Это произведение 16-летний Кирилл Барташевич готовит для своего следующего конкурса. Творческих испытаний на его исполнительскую карьеру пришлось немало. Пожалуй, самая значимая на сегодня - бронза на Дельфийских играх. Теперь же у него золото по меркам страны - в смысле каждый такой талант учитывается как драгоценный.



Задача фонда: с одной стороны поощрить, а с другой - предложить продвигаться и развивать то, что дано. Чтобы обеспечить необходимые условия для воспитания таланта, и был организован фонд. Под личным патронажем Президента. И его инициатива. Пошаговое сопровождение одаренной молодежи, а в последствии «готовых» специалистов - задел на культурный уровень всей страны. Лауреатов бывших не бывает, зато есть будущие. И с ними Глава государства предпочитает общаться на одном уровне и откровенно.

