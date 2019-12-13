Поделиться новогодним настроением решили столичные школьники

Ученики Заводского района Минска смастерили новогодние сувениры и подарки для воспитанников детского хосписа. На открытках оставили поздравления с зимними праздниками. Благотворительный проект "Связанные добротой" объединил десятки молодых людей.Завтра в столице подхватят и акцию "Наши дети". Во Дворце детей и молодежи пройдут мастер-классы, конкурсы и новогодние шоу для маленьких гостей.



