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"Поделиться опытом и рассказать, как нужно поступать по совести". Луцкий встретился со студентами ГрГУ им. Янки Купалы
В информационно-просветительском проекте "Зачетный разговор", который состоялся сегодня в Гродно, принял участие замглавы Администрации Президента Игорь Луцкий. Он встретился со студентами Купаловского университета. Общение происходило в формате диалога. Обсудили социальную политику, экономику, роль студенчества в общественной жизни страны, а также вопросы, интересующие молодежь. В центре внимания была и предстоящая электоральная кампания по выборам депутатов всех уровней в единый день голосования.
Для меня эта электоральная компания в принципе очень важна, так как голосую я впервые. И для меня очень важно понять те политические процессы, которые происходят у нас в стране, понять, как проходит непосредственно избирательная компания. Очень хорошо, что на таких встречах мы встречаемся с лидерами мнений, которые могут оперативно вживую рассказать о том, насколько страна готова к выборам.
Подобные разговоры всегда проходят на позитивной и открытой волне. Мы получаем ответы на все свои вопросы. И этот год важен для нас, особенно для тех студентов, которые голосуют впервые. Я в их числе. Узнать такое компетентное мнение действительно очень важно.
Поделиться опытом, рассказать, как нужно жить, как нужно поступать по совести, по традициям, обсудить какие-то проблемы (они ведь существуют у нашей молодежи), конечно же, и выборы, и Год качества, и отношение молодежи к событиям, происходящим вокруг Беларуси. Геополитика ведь тоже их интересует.
Информационно-просветительский проект "Зачетный разговор" в ближайшее время пройдет во всех вузах страны. Его главная цель - не только проинформировать, но и получить обратную связь от молодежи.
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