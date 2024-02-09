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"Поделиться опытом и рассказать, как нужно поступать по совести". Луцкий встретился со студентами ГрГУ им. Янки Купалы

В информационно-просветительском проекте "Зачетный разговор", который состоялся сегодня в Гродно, принял участие замглавы Администрации Президента Игорь Луцкий. Он встретился со студентами Купаловского университета. Общение происходило в формате диалога. Обсудили социальную политику, экономику, роль студенчества в общественной жизни страны, а также вопросы, интересующие молодежь. В центре внимания была и предстоящая электоральная кампания по выборам депутатов всех уровней в единый день голосования.

Для меня эта электоральная компания в принципе очень важна, так как голосую я впервые. И для меня очень важно понять те политические процессы, которые происходят у нас в стране, понять, как проходит непосредственно избирательная компания. Очень хорошо, что на таких встречах мы встречаемся с лидерами мнений, которые могут оперативно вживую рассказать о том, насколько страна готова к выборам.
Иван Романович, студент Гродненского государственного университета им. Янки Купалы
Подобные разговоры всегда проходят на позитивной и открытой волне. Мы получаем ответы на все свои вопросы. И этот год важен для нас, особенно для тех студентов, которые голосуют впервые. Я в их числе. Узнать такое компетентное мнение действительно очень важно.
Карина Мистюк, студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы
Поделиться опытом, рассказать, как нужно жить, как нужно поступать по совести, по традициям, обсудить какие-то проблемы (они ведь существуют у нашей молодежи), конечно же, и выборы, и Год качества, и отношение молодежи к событиям, происходящим вокруг Беларуси. Геополитика ведь тоже их интересует.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Информационно-просветительский проект "Зачетный разговор" в ближайшее время пройдет во всех вузах страны. Его главная цель - не только проинформировать, но и получить обратную связь от молодежи.

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