"Поделиться опытом и рассказать, как нужно поступать по совести". Луцкий встретился со студентами ГрГУ им. Янки Купалы

Для меня эта электоральная компания в принципе очень важна, так как голосую я впервые. И для меня очень важно понять те политические процессы, которые происходят у нас в стране, понять, как проходит непосредственно избирательная компания. Очень хорошо, что на таких встречах мы встречаемся с лидерами мнений, которые могут оперативно вживую рассказать о том, насколько страна готова к выборам.

Иван Романович, студент Гродненского государственного университета им. Янки Купалы