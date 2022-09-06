Громкое дело о терроризме и попытке вооруженного переворота в Беларуси - развязка уже близко. Тем более подельник Автуховича дал первое интервью и рассказал все в деталях: где, когда и кто участвовал в темных и взрывоопасных делах банды Автуховича.