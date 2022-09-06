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Подельник Автуховича дал первое интервью

Громкое дело о терроризме и попытке вооруженного переворота в Беларуси - развязка уже близко. Тем более подельник Автуховича дал первое интервью и рассказал все в деталях: где, когда и кто участвовал в темных и взрывоопасных делах банды Автуховича.

Павел Сава вину признал. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: участие в преступной организации и акт терроризма, совершенный группой лиц.

Подробности смотрите уже сегодня вечером в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".

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