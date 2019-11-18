Подъезды в столичных домах будут убирать по-новому

Со следующего года подметать первые этажи работники будут каждый день. Именно здесь проходит максимальное количество человек, расположены почтовые ящики. В качестве эксперимента ежедневную уборку ввели в Заводском и Фрунзенском районах столицы. Как результат - в подъездах стало чище, а количество жалоб от минчан уменьшилось в разы. Также во время уборки подъездов начали использовать современные машины - мощные пылесосы, паро- и стеклоочистители.



Рассказывает Наталья Кезик.За последние полгода жильцы 61-го дома по улице Голодеда не оставили ни единой жалобы. В подъезде теперь порядок. Потому и на собрании жилищного кооператива, когда решали вопрос с уборкой, преимущество отдали местному ЖЭСу, а не клининговой компании. Экспериментировать с чистотой в этом доме начали полгода назад - закупили мощные пылесосы. Ими планировали делать только сезонную уборку раз в квартал. Но современная техника прижилась, в местных ЖКХ теперь бригады работников раз в месяц делают генеральную уборку.







Постепенно в Заводском районе планируют приобрести пылесосы и в остальные ЖЭУ. Единственное, что сдерживает, - не очень удобно использовать технику в малоэтажных домах. Машина довольно габаритная, да и подключить к розетке пылесос иногда невозможно. А вот эта машина места много не занимает, а чистый след за собой оставляет. Одного стеклоочистителя хватит, чтобы вымыть окна во всех подъездах района. На уборку одного этажа необходимо максимум семь минут.



В этом году в столице постепенно меняются правила уборки подъездов. Теперь рабочие первые этажи будут подметать каждый день. Они как правило наиболее требуют чистоты. Влажная уборка сохраняется один-два раза в месяц, подметание всего подъезда от двух до четырех - в зависимости от дома. Экспериментально такой режим действует в некоторых ЖЭСах Фрунзенского и Заводского районов столицы с прошлого года. Уборка в подъезде в течение месяца для каждого минчанина сейчас стоит 65 копеек, независимо от того, убирают ли лестницу пылесосом или более привычным способом. А вот периодичность сухой и влажной уборки могут корректировать сами жильцы за дополнительную плату.



