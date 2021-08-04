Подготовить детей к новому учебному году предлагают организаторы благотворительной акции "В школу с добрым сердцем"

Весь месяц (до 3 сентября) в крупных торговых центрах белорусы смогут найти волонтеров на "добрых пунктах" и оставить канцтовары (тетради, пеналы и все необходимое для учебы) и таким образом помочь нуждающимся собрать свой портфель к новому учебному году.