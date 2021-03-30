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Подготовительная работа к оплате транспортного налога по-новому подходит к завершению

Сумма фиксированная - 29 рублей, т.е. базовая величина. Для прицепов и мотоциклов - 20 рублей

Такие плательщики в следующем году уже произведут доплату транспортного налога до общеустановленных ставок".

При уплате транспортного налога будет действовать ряд льгот, например, для пенсионеров и инвалидов.

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