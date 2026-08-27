Подготовка к 1 сентября на контроле: как Комитет госконтроля следит за ценами и качеством

Школьная пора с каждым днем все ближе, а значит у детей и их родителей сейчас самое горячее время подготовки к учебному году.

Торговля по всей стране работает на максимум, чтобы обеспечить сотни тысяч юных белорусов всем необходимым: от канцелярии до одежды делового стиля. При этом все должно быть не только по вкусу ученикам, но и по карману родителям.

О том, как Комитет госконтроля контролирует и ценообразование, и соблюдение законодательства, и маркировку, смотрите в проекте "На контроле Президента" вечером 27 августа.