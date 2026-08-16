Подготовка к будущему: в школьное образование Беларуси внедряют искусственный интеллект

Краткий пересказ от ИИ

С 1 сентября искусственный интеллект станет ближе к белорусским школьникам. В новом учебном году начнут действовать новые подходы к его изучению. Речь идет не только о знакомстве с ИИ-технологиями, но и о применении их на практике.

Написать текст, сгенерировать изображение или найти ответ на сложный вопрос - искусственный интеллект сегодня способен справиться со многими задачами. Однако вместе с новыми возможностями появляются и новые риски - недостоверная информация, ошибки и небезопасное использование технологий. Поэтому сегодня стоит задача подготовить поколение, способное безопасно, этично и эффективно действовать в условиях стремительно развивающейся цифровой среды.

Так, в этом призвана помочь обновленная программа по информатике. Она рассчитана на 139 академических часов и включает 6 направлений - от алгоритмизации и программирования до компьютерного моделирования. Главная цель - сформировать функциональную грамотность. Школьники должны не просто знать теорию, а уметь применять цифровые инструменты на практике.

Изменения коснулись не только программы, но и учебных пособий. К примеру, в учебнике для 8-го класса искусственному интеллекту посвящена отдельная глава. Через наглядные примеры школьников научат грамотно формулировать запросы нейросетям, проверять достоверность сгенерированных данных, использовать ИИ для обработки текстов, аудио- и видео. Также уделят внимание и основам кибербезопасности и цифровой гигиены.

Наталия Рыбаченок, методист отдела методического обеспечения математического и естественнонаучного образования Академии образования: "Технологии искусственного интеллекта будут применяться во всех классах, начиная с 6-го. В 6-м и 7-м классах это будет больше знакомство с тем, как можно использовать сгенерированное изображение либо текст. В 9-м классе искусственный интеллект внедряется в 3D-моделирование".

Отдельные возможности для более глубокого знакомства с ИИ даст новый факультатив "Прикладные технологии искусственного интеллекта". Он рассчитан на учащихся 8-11 классов и будет проходить в течение года - по одному часу в неделю. Четыре модуля программы познакомят школьников с ИИ-сервисами и генеративными моделями, а также научат с их помощью создавать контент, разрабатывать собственные проекты и применять в учебе.

"Учащиеся знакомятся с возможностями технологии искусственного интеллекта через внедрение его в различные учебные предметы. Это и переводчик для иностранных языков, и моделирование физических, химических процессов, конечно же, это и программирование", - рассказала Наталия Рыбаченок.

Таким образом, Беларусь присоединяется к глобальному тренду внедрения ИИ в школьное образование. А учащиеся здесь и сейчас получают возможность освоить инструменты, которые постепенно становятся частью повседневной жизни.