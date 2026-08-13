Подготовка к новому учебному году: паспорта готовности получили 95 % учебных заведений

Школы и гимназии Беларуси вышли на финишную прямую подготовки к новому учебному году. На сегодняшний день паспорта готовности получили 95 % учреждений образования, и 1 сентября учащихся примут уверенно.

Для создания комфортных условий было закуплено технологическое оборудование, приведены в порядок пищеблоки и санузлы, обновлены кровли и фасады зданий, покрытия на стадионах. Всего на подготовку школ и гимназий было выделено около 110 млн рублей, включая средства на ремонтные работы.

Глеб Лавринович, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

"Полностью модернизируется средняя школа № 81 во Фрунзенском районе. Кроме этого, отремонтировано в рамках капитального ремонта здание начальной школы-гимназии № 5 Партизанского района. Также полностью модернизирован и будет введен в эксплуатацию межшкольный стадион средних школ № 207 и № 215 в Московском районе города Минска. Если говорить о текущем ремонте, то на эти цели традиционно также выделяется очень большое финансирование".

На завершающем этапе - подготовки школ и гимназий по всей стране. На приеме учреждений образования работают районные комиссии, а санслужбы, МЧС, МВД проверяют соблюдение норм безопасности зданий и прилегающих территорий.