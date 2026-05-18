Подготовка перспективных специалистов для предприятий - какие задачи стоят перед вузами Беларуси

Подготовка перспективных специалистов для слаженной работы белорусских предприятий - задача номер один для наших вузов.

В Полоцком госуниверситете в распоряжении студентов - центр компетенцией. Воплотить в жизнь задуманное удалось в том числе благодаря встрече с доверенным лицом Президента Натальей Кочановой. Был решен вопрос об открытии лабораторий, где будущие специалисты будут оттачивать практические навыки.

Современные лаборатории для студентов

Решать практические задачи в сфере водоснабжения и отведения, а также охраны водных ресурсов еще в студенчестве. Современные лаборатории позволяют вести подготовку специалистов по монтажу, эксплуатации, проектировщиков и инженеров. К примеру, есть возможность проследить весь технологический цикл водоснабжения и отведения в загородном доме - это уменьшенный вариант. Все остальное оборудование - не макеты, а реальное оборудование, которое применяют на предприятиях страны.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83729715-d66d-47be-b81e-a2175f02b82d/conversions/1921df8d-c906-4137-89e3-0d12a78c78e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83729715-d66d-47be-b81e-a2175f02b82d/conversions/1921df8d-c906-4137-89e3-0d12a78c78e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83729715-d66d-47be-b81e-a2175f02b82d/conversions/1921df8d-c906-4137-89e3-0d12a78c78e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83729715-d66d-47be-b81e-a2175f02b82d/conversions/1921df8d-c906-4137-89e3-0d12a78c78e1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Лесович, старший преподаватель кафедры теплогазоводоснабжения и вентиляции Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:

"Представлено насосное оборудование. Оно является сердцем систем водоснабжения и водоотведения. Бесперебойность их работы обеспечивает надежность всех систем водоснабжения и водоотведения".

Екатерина Лесович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dda62d84-750c-4aba-86a2-de919b332c2d/conversions/a7fb20c4-cd02-41e8-b77b-f2e9a6138f4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dda62d84-750c-4aba-86a2-de919b332c2d/conversions/a7fb20c4-cd02-41e8-b77b-f2e9a6138f4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dda62d84-750c-4aba-86a2-de919b332c2d/conversions/a7fb20c4-cd02-41e8-b77b-f2e9a6138f4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dda62d84-750c-4aba-86a2-de919b332c2d/conversions/a7fb20c4-cd02-41e8-b77b-f2e9a6138f4c-xl-___webp_1920.webp 1920w Екатерина Лесович

Отработка практических задач

Лаборатория позволяет найти подход к самым сложным инженерным комплексам. Университет тесно сотрудничает с предприятиями Витебской области. Ведь формировать перспективное поколение специалистов нужно уже сейчас. Поэтому открытие центра компетенцией Полоцкого госуниверситета - запрос времени.

Александр Нияковский, заведующий кафедрой теплогазоводоснабжения и вентиляции Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:

"Особенность Витебского региона, как и всей Республики Беларусь, в том, что природные воды характеризуются высоким содержанием железа. Построено несколько тысяч станций обезжелезивания в малых населенных пунктах. Один из практических навыков, который отрабатывается в лаборатории, это станция обезжелезивания, современная, которая внедрила в себе новые разработки, в том числе и кафедры нашего университета".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5707091-0a34-4c06-aeae-10dc356a0fb3/conversions/090b53ca-6ecd-463a-a080-21f3581f6765-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5707091-0a34-4c06-aeae-10dc356a0fb3/conversions/090b53ca-6ecd-463a-a080-21f3581f6765-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5707091-0a34-4c06-aeae-10dc356a0fb3/conversions/090b53ca-6ecd-463a-a080-21f3581f6765-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5707091-0a34-4c06-aeae-10dc356a0fb3/conversions/090b53ca-6ecd-463a-a080-21f3581f6765-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Современный инженер должен обладать высококвалифицированными знаниями в области систем водоснабжения и водоотведения. Уметь не только применять практические навыки, но и производить расчет, внедрять современные технологии", - отметила Елена Рашкевич, заместитель генерального директора по строительству УП "Витебскоблводоканал".

Проекты для внедрения в практику

Будущие специалисты точно знают, что от того, насколько слаженно работают системы водоснабжения и водоотведения, зависит качество жизни, в том числе и в небольших городах и агрогородках. А это целая наука.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6d3bb8-8276-446a-bfa9-a9eb9a16c1fb/conversions/c58134fc-3623-44e4-9442-d9369ec384ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6d3bb8-8276-446a-bfa9-a9eb9a16c1fb/conversions/c58134fc-3623-44e4-9442-d9369ec384ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6d3bb8-8276-446a-bfa9-a9eb9a16c1fb/conversions/c58134fc-3623-44e4-9442-d9369ec384ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f6d3bb8-8276-446a-bfa9-a9eb9a16c1fb/conversions/c58134fc-3623-44e4-9442-d9369ec384ac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Современное учебное пространство рассчитано на подготовку инженерных кадров. Спрос на таких специалистов высокий. Новые лаборатории позволяют студентам работать над исследовательскими проектами, а также оттачивать практическое мастерство. Все это пригодится на первом рабочем месте.

Спрос на инженерные кадры

С 2025-го в Полоцком госуниверситете увеличили количество бюджетных мест дневной формы обучения по специальности "инженерные сети, оборудование зданий и сооружений". И это тоже итог продуктивного диалога педагогического сообщества, заказчиков кадров и доверенного лица Президента.

Юрий Романовский, ректор Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:

"Был поднят этот вопрос на встрече с Натальей Ивановной Кочановой. В рамках обсуждения был сформирован протокол поручений. Если так учитывать, то тех специалистов, которых мы набрали в 2025 году, и тех, которых наберем сейчас, более 60 человек будут выпускниками в 2030 году".

Студент Владислав Шкуринов уже скоро будет отвечать за комфорт белорусов. Заказчики кадров заинтересованы в том, чтобы на предприятие пришел работать готовый специалист с практикой и новыми идеями.

Владислав Шкуринов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1433baf8-fb41-48bf-a485-dda426ac1cb7/conversions/dfbe4137-352e-4f5a-9065-fa24c03dba9d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1433baf8-fb41-48bf-a485-dda426ac1cb7/conversions/dfbe4137-352e-4f5a-9065-fa24c03dba9d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1433baf8-fb41-48bf-a485-dda426ac1cb7/conversions/dfbe4137-352e-4f5a-9065-fa24c03dba9d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1433baf8-fb41-48bf-a485-dda426ac1cb7/conversions/dfbe4137-352e-4f5a-9065-fa24c03dba9d-xl-___webp_1920.webp 1920w Владислав Шкуринов

Владислав Шкуринов, студент Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:

"Специальность востребована тем, что в любом здании присутствует водоснабжение как холодное, так и горячее. Здесь мне интересны такие лабораторные установки, как станция обезжелезивания или водоподготовки. А в дальнейшем я себя вижу в организации "Витебскоблводоканал".