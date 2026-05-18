3.81 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Подготовка перспективных специалистов для предприятий - какие задачи стоят перед вузами Беларуси
Подготовка перспективных специалистов для слаженной работы белорусских предприятий - задача номер один для наших вузов.
В Полоцком госуниверситете в распоряжении студентов - центр компетенцией. Воплотить в жизнь задуманное удалось в том числе благодаря встрече с доверенным лицом Президента Натальей Кочановой. Был решен вопрос об открытии лабораторий, где будущие специалисты будут оттачивать практические навыки.
Современные лаборатории для студентов
Решать практические задачи в сфере водоснабжения и отведения, а также охраны водных ресурсов еще в студенчестве. Современные лаборатории позволяют вести подготовку специалистов по монтажу, эксплуатации, проектировщиков и инженеров. К примеру, есть возможность проследить весь технологический цикл водоснабжения и отведения в загородном доме - это уменьшенный вариант. Все остальное оборудование - не макеты, а реальное оборудование, которое применяют на предприятиях страны.
Екатерина Лесович, старший преподаватель кафедры теплогазоводоснабжения и вентиляции Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:
"Представлено насосное оборудование. Оно является сердцем систем водоснабжения и водоотведения. Бесперебойность их работы обеспечивает надежность всех систем водоснабжения и водоотведения".
Отработка практических задач
Лаборатория позволяет найти подход к самым сложным инженерным комплексам. Университет тесно сотрудничает с предприятиями Витебской области. Ведь формировать перспективное поколение специалистов нужно уже сейчас. Поэтому открытие центра компетенцией Полоцкого госуниверситета - запрос времени.
Александр Нияковский, заведующий кафедрой теплогазоводоснабжения и вентиляции Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:
"Особенность Витебского региона, как и всей Республики Беларусь, в том, что природные воды характеризуются высоким содержанием железа. Построено несколько тысяч станций обезжелезивания в малых населенных пунктах. Один из практических навыков, который отрабатывается в лаборатории, это станция обезжелезивания, современная, которая внедрила в себе новые разработки, в том числе и кафедры нашего университета".
"Современный инженер должен обладать высококвалифицированными знаниями в области систем водоснабжения и водоотведения. Уметь не только применять практические навыки, но и производить расчет, внедрять современные технологии", - отметила Елена Рашкевич, заместитель генерального директора по строительству УП "Витебскоблводоканал".
Проекты для внедрения в практику
Будущие специалисты точно знают, что от того, насколько слаженно работают системы водоснабжения и водоотведения, зависит качество жизни, в том числе и в небольших городах и агрогородках. А это целая наука.
Современное учебное пространство рассчитано на подготовку инженерных кадров. Спрос на таких специалистов высокий. Новые лаборатории позволяют студентам работать над исследовательскими проектами, а также оттачивать практическое мастерство. Все это пригодится на первом рабочем месте.
Спрос на инженерные кадры
С 2025-го в Полоцком госуниверситете увеличили количество бюджетных мест дневной формы обучения по специальности "инженерные сети, оборудование зданий и сооружений". И это тоже итог продуктивного диалога педагогического сообщества, заказчиков кадров и доверенного лица Президента.
Юрий Романовский, ректор Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:
"Был поднят этот вопрос на встрече с Натальей Ивановной Кочановой. В рамках обсуждения был сформирован протокол поручений. Если так учитывать, то тех специалистов, которых мы набрали в 2025 году, и тех, которых наберем сейчас, более 60 человек будут выпускниками в 2030 году".
Студент Владислав Шкуринов уже скоро будет отвечать за комфорт белорусов. Заказчики кадров заинтересованы в том, чтобы на предприятие пришел работать готовый специалист с практикой и новыми идеями.
Владислав Шкуринов, студент Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:
"Специальность востребована тем, что в любом здании присутствует водоснабжение как холодное, так и горячее. Здесь мне интересны такие лабораторные установки, как станция обезжелезивания или водоподготовки. А в дальнейшем я себя вижу в организации "Витебскоблводоканал".
И еще одна задача, которую перед собой ставит педагогический коллектив и заказчики кадров - создать в Полоцком университете водный кластер. Это еще более глубокое погружение в обучение, науку, практику. Все, чтобы в полной мере обеспечивать технологическую независимость Беларуси.