Подготовка Дедов Морозов к Новому году

Главные зимние волшебники начали подготовку к Новому году, чтобы дарить радость, улыбки и, конечно же, исполнять желания. И если для одних это яркие эмоции и подарки, для самих же артистов серьезный и сложный процесс.



Наши корреспонденты отправились в столичную школу подготовки Дедов Морозов, чтобы узнать, каково это - быть героем для детей? О закулисной жизни сказочных персонажей Никита Дементьев.



Свои традиции и приметы Борис Сафаревич выработал за десятилетний стаж на дедоморозовском поприще. С главным праздником года у него связана вся жизнь. Самый важный подарок он сделал под бой курантов - предложил руку и сердце своей Снегурочке. Сегодня новогодняя пара по-прежнему дарит радость людям под Новый год. А чтобы все прошло по-настоящему сказочно, главное, уверяет Борис, не выходить из образа.



Конечно же, без фактурного костюма новогодние персонажи будут выглядеть неестественно, поэтому сказочный гардероб - важная составляющая всех артистов.



Этот шкаф настоящая сокровищница для любого актера. Десятки костюмов и образов. Здесь и Анна из "Холодного сердца", и супер-человек. В целом все любимые персонажи ребят. Впрочем, работать артистам приходится не только с детской аудиторией, но и со взрослыми, поэтому подход к публике каждый раз индивидуальный, и просто надеть костюм еще недостаточно, чтобы справиться с ролью.



Персонажи хотя и детские, но отношение взрослое. Руководитель школы Дедов Морозов Олег Дроздов считает, что примерить на себя костюм главного новогоднего персонажа можно только после третьего десятка лет. А вот чтобы стать настоящим волшебником, нужен не один месяц тренировок. Например, в этой школе репетиции стартовали еще в сентябре.



Хотя до Нового года еще есть время, для новогодних артистов подготовка уже идет в ускоренном режиме. Тысячи героев и сотни представлений по всей стране принесут праздник в дома маленьких белорусов. И по традиции многие из них встретятся с исполнителем желаний в конце декабря на Главной елке страны.



Задача взрослых и родителей - чтобы в новогоднюю ночь дети продолжали верить в чудеса и сказку.



