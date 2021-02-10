3.73 BYN
Подготовка к актам террора была основательной: расследование деятельности преступной группировки Автуховича
Комитет госбезопасности продолжает расследование деятельности преступной группировки Автуховича. Как стало известно, он нелегально перешел границу, что позволило ему завезти в Беларусь целый арсенал оружия и взрывчатки из Украины. В этом ему помогли ветераны АТО. Кроме того, белорусским пограничникам удалось задержать группу анархистов, имеющих тесные связи с украинскими радикалами. Часть пособников Автуховича утверждают, что ничего не знали о его деструктивных планах, и уже дают показания. Подробности в нашем материале.
У Николая Автуховича есть все основания перейти в разряд террористов
Автухович даже спал с оружием в прикроватной тумбочке
Пистолет с глушителем, видимо, как раз припасен и на этот случай. Автухович даже спал с оружием в прикроватной тумбочке. Запастись серьезным арсеналом самых разных средств для убийства ему помогли украинские ветераны АТО. Для этого он и ездил в страну победившего Майдана, для этого нелегально переходил границу. И даже ходил на Крещатик, чтобы подпитаться энергией вооруженного протеста.
Автухович и его подельники незаконно перешли границу
На границе Автуховича встречал Виктор Снегур. Через следовую полосу ему перебросили два рюкзака, потом перешли сами. Осталось только перевести арсенал по Беларуси.
Анархисты - еще одна деструктивная сила, действующая в Беларуси.Тесные связи с боевиками АТО не только у Автуховича, но и задержанного анархиста Олиневича. Следствие располагает информацией, что в Украине сформировалась и его группа, совершившая в Мозыре поджог отдела ГАИ, поджигавшая машины у здания прокураты в Солигорске и пытавшаяся там же поджечь здание судебных экспертиз.
Была создана подпольная сеть
Автухович создавал и свою сеть помощников. Кто-то давал жилье, кто-то - машину, другие хранили боеприпасы. А такие, как Павел Сава, ездили с ним на места закладки взрывчатки и поджогов. Взрыв на парковке в Гродно произошел ночью 20 ноября. Уничтоженная машина принадлежала сотруднику милиции. Еще одну акцию устрашения Автухович и подельники совершили в Волковыске 2 октября. Сначала сожгли машину милиционера. А потом залили бензином и подпалили строящийся дом этого же самого правоохранителя.
Цели у Автуховича были грандиозные. Как максимум - за счет террора ввести страну в состояние хаоса
Цели у Автуховича, видимо, действительно были грандиозные. Как максимум за счет террора ввести страну в состояние хаоса. Как минимум запугать силовиков и белорусов. Своих жертв он выбирал из списков экстремистских телеграм-каналов, где выкладываются личные данные милиционеров. Он даже планировал заминировать дом правоохранителя. Чувствуется размах. Следствием утверждается, что Автуховичем было подготовлено 4 места под тайники для боеприпасов. За все время у него было обнаружено около 5 кг тротила. КГБ продолжает расследовать это дело.